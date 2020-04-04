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В Кузбассе назвали города, где есть коронавирус

сегодня 08:57

Фото pixabay.com

В Кемеровской области диагноз короннавирус подтверждён у восьми пациентов; власти назвали города, где есть коронавирус.

В Кемеровской области по данным на 10 апреля коронавирус подтверждён у восьми пациентов. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора.

Власти назвали города, где выявили опасную болезнь.

«До этого под медицинским наблюдением были четыре человека с подтверждённым диагнозом: два в Кемерове и два в Новокузнецке. Сейчас с подтверждённым диагнозом четыре человека находятся в больнице Кемерова, четыре — Новокузнецка», — рассказали изданию «VSE42» в Роспотребнадзоре.

Напомним, из-за коронавируса власти Красноярского края приняли решение об ограничении въезда в несколько городов.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Кемеровская область
госпитализация
коронавирус

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