В Кузбассе назвали города, где есть коронавирус
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В Кемеровской области диагноз короннавирус подтверждён у восьми пациентов; власти назвали города, где есть коронавирус.
В Кемеровской области по данным на 10 апреля коронавирус подтверждён у восьми пациентов. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора.
Власти назвали города, где выявили опасную болезнь.
«До этого под медицинским наблюдением были четыре человека с подтверждённым диагнозом: два в Кемерове и два в Новокузнецке. Сейчас с подтверждённым диагнозом четыре человека находятся в больнице Кемерова, четыре — Новокузнецка», — рассказали изданию «VSE42» в Роспотребнадзоре.
Напомним, из-за коронавируса власти Красноярского края приняли решение об ограничении въезда в несколько городов.
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