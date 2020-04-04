В Москве ужесточают карантин: полный список ограничений мэра Собянина

сегодня 02:04 Поделиться

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Столичные власти признали, что ситуация с коронавирусом с каждым днём ухудшается; мэр Собянин ввёл жёсткие ограничения, которые вступят со следующей недели.

В Москве ужесточаются правила всеобщей самоизоляции — это произойдёт со следующей недели. Как сообщил 10 апреля мэр столицы Сергей Собянин, такое решение принято в связи с резким ухудшением ситуации с коронавирусом — больше половины всех заражённых в стране находятся в Москве.

Главной мерой стало постепенное введение в столице пропускного режима. Он начнёт действовать с понедельника, 13 апреля. Однако помимо спецпропусков градоначальник ввёл несколько ограничений — по большей части они касаются работы организаций. Вот полный текст мер, который приводит оперативный штаб столицы:

Уже перепрофилировали 25 больниц, еще столько же запланировано в ближайшие дни. Будут переоборудованы дополнительные госпитальные мощности

40 поликлинических зданий, обладающих возможностями компьютерной томографии, переходят на работу в постоянном режиме для диагностики и лечения больных коронавирусом

На данный момент проводятся уже 17 тысяч тестов. Темпы тестирования будут наращиваться.

Временно – на неделю с возможным продлением – ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций. Продолжат работать только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города, а также медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, финансовые структуры, предприятия связи и транспорта, СМИ. Однако они должны максимально перевести своих сотрудников на дистанционный режим.

Временно приостанавливается работа практически всех предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры. Разумеется, продолжают работу продовольственные магазины и другая розница, которая открыта сегодня.

Все работающие предприятия должны максимально сократить персонал, присутствующий на рабочих местах. Остальные сотрудники переводятся на удаленную работу или в режим нерабочей недели.

Приостанавливается выполнение строительных (ремонтных) работ, за исключением строительства медицинских объектов, а также работ непрерывного цикла в строительстве и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного транспорта и аэропортов.

Приостанавливается работа каршеринга. Спрос на эту услугу упал на 60%. Соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно.

Приостанавливается оказание медицинских услуг организациями и ИП, для которых данный вид деятельности не является основным.

Вводится временный режим исполнения городского бюджета, в рамках которого приостанавливается контрактация любых закупок, кроме неотложных.

По поводу введения пропускного режима Собянин заявил лишь, что он будет вводиться поэтапно. Первыми, кто опробуют его на себе, станут работающие люди. По замыслу властей, цифровой пропуск будет представлять собой QR-код. Мэрия столицы ранее сообщала о планах ввести цифровые пропуски, однако позже отменила своё решение до ухудшения ситуации с коронавирусом.

Напомним, сегодня вслед за столицей пропускной режим ввела Московская область.