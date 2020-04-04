В Москве вводится пропускной режим: полный текст заявления мэра Собянина

сегодня 00:19 Поделиться

Власти Москвы заявили о введении новых ограничений в столице из-за коронавируса; со следующей недели в регионе введут спецпропуска.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в столице пропускного режима. Об этом он сообщил во время своего видеообращения к гражданам сегодня, 10 апреля. По его словам, в Москве за последнюю неделю заметно ухудшилась ситуация вокруг коронавируса. Градоначальник заявил о новых ограничениях в столице — вот полный текст его обращения:

За последний месяц борьбы с пандемией, бушующей в большей части мира, мы прошли несколько этапов введения ограничений.

Каждому из нас пришлось отказаться от привычного уклада и устоявшегося ритма жизни.

Мы должны были подчиниться жесткому режиму самоизоляции в четырех стенах. Не ходить гулять, не ездить по городу, не общаться с родными и близкими. Многие люди прервали свою работу.

И все мы – без исключения – испытываем волнение за собственное здоровье и здоровье дорогих нам людей.

Все это – крайне непросто.

Я напомню.

Закрытие учебных заведений привело к ограничению передвижения 2 млн человек.

14-дневный карантин для приезжающих из-за границы и их домочадцев затронули 300 тыс. жителей города.

Самоизоляция пожилых и хронически больных москвичей добавила 2 млн людей, переведенных на домашний режим.

Отпуска и вынужденный простой ряда предприятий – еще 2 млн человек. Перевод на дистанционную работу – примерно столько же москвичей, которым приходится сидеть дома.

Итого – около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.

С учетом жителей Подмосковья на работу продолжают ездить около 3 млн человек.

По мнению специалистов, этот уровень социального разобщения был оптимальным для того, чтобы замедлить распространение инфекции.

Для нас было важно и сохранить экономику, не плодить безработицу в Москве и в соседних регионах, уберечь предприятия от серьезных финансовых проблем.

До последнего времени нам удавалось это сделать. Количество больных коронавирусом росло, но не драматическими темпами.

Теперь я скажу о том, что происходит последние дни. Как я вижу складывающуюся ситуацию. Как ее видят санитарные службы и врачи.

Начиная с понедельника, ситуация начала ухудшаться.

Идет быстрый рост тяжелых больных с пневмонией. Если раньше в больницы ежедневно поступало около пятисот человек, то сегодня – уже 1 300.

Большая часть пациентов поступает еще до того как был установлен лабораторно диагноз — коронавирус. Но по клинической картине и лучевой диагностике врачи видят, что, с высокой долей вероятности – это именно коронавирус. Ничего хорошего такая динамика роста заболеваемости нам не сулит.

Поэтому, согласовав свои действия с руководством страны, я принял следующие решения.

Во-первых, несмотря на то, что мы уже перепрофилировали 25 больниц, и еще столько же запланировано в ближайшие дни, будут переоборудованы дополнительные госпитальные мощности.

Во-вторых, поликлиники уже включились в эту работу. Но необходимо сделать следующий шаг — создать амбулаторные центры по борьбе с коронавирусом. 40 поликлинических зданий, обладающих возможностями компьютерной томографии, переходят на работу в постоянном режиме для диагностики и лечения больных коронавирусом.

В-третьих, сегодня мы ежедневно делаем уже 17 тыс. тестов, будем и дальше наращивать эту работу.

И четвертое. Очень важное. Временно – на неделю с возможным продлением – ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций.

Продолжат работать только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города, а также медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, финансовые структуры, предприятия связи и транспорта, СМИ. Однако они должны максимально перевести своих сотрудников на дистанционный режим.

Очень много вопросов о пропусках.

Пропускной режим передвижения по городу — это неизбежные дополнительные ограничения и неудобства. Но когда речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей, выбора нет. Особенно, когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения.

На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим.

На первом этапе введем его для поездок на работу. На втором этапе – для поездок в других целях. И на третьем этапе – если понадобится — передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно.

Пропускная система будет носить заявительный характер. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений.

В ближайшие дни и недели нас ожидают тяжелые испытания. Мы должны запастись терпением и мужеством, и максимально ответственно относиться к соблюдению установленных правил и ограничений.

Только так мы сможем справиться с этой напастью, и сохранить жизни близких нам людей.

Как только угроза заражения отступит, Москва сразу же начнет возращение к нормальному ритму жизни.

Подробнее о принятых сегодня мерах.

С 13 по 19 апреля 2020 г. в Москве вводится ряд дополнительных запретов и ограничений.

1. Временно приостанавливается работа практически всех предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры.

Разумеется, продолжают работу продовольственные магазины и другая розница, которая открыта сегодня.

Могут продолжить работу структуры, обеспечивающие выплату заработной платы.

Все работающие предприятия должны максимально сократить персонал, присутствующий на рабочих местах. Остальные сотрудники переводятся на удаленную работу или в режим нерабочей недели.

2. Приостанавливается выполнение строительных (ремонтных) работ, за исклю­чением строительства медицинских объектов, а также работ непрерывного цикла в строительстве и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного транспорта и аэропортов.

3. Приостанавливается работа каршеринга. Спрос на эту услугу упал на 60%. Соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно. Поэтому пока придется обходиться без него.

4. Приостанавливается оказание медицинских услуг организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых данный вид деятельности не является основным. Открывать салоны красоты даже в ограниченном формате все-таки рано.

5. Вводится временный режим исполнения городского бюджета, в рамках которого приостанавливается контрактация любых закупок, кроме неотложных.