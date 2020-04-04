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В Москве за сутки выписаны из больниц 149 вылечившихся от коронавируса

сегодня 15:00

Фото с сайта pixabay.com

В столице России на увеличение идёт как число заразившихся, так и число выздоровевших; некоторые ещё будут находится под контролем медиков дома.

В Москве выздоровели еще 149 пациентов после прохождения лечения от коронавируса в больницах города. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. всего в столице больницы покинули после прохождения лечения уже 499 человек.

«Количество выздоровевших после лечения от коронавируса в Москве постепенно увеличивается. За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны 149 человек. Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации». — цитирует Ракову оперштаб Москвы.

отметим, что за сутки в Москве скончались от коронавируса 8 пациентов от 39 до 84 лет. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них – гипертония, ХОБЛ, атеросклероз, пиелонефрит. У 39-летнего пациента наблюдалась острая респираторная недостаточность, полнокровие внутренних органов и отек головного мозга. Трое из скончавшихся страдали сахарным диабетом.

Напомним, в Москве с сегодняшнего дня введён пропускной режим.

Автор:
Юлия Ткаченко
журналист

Теги

Россия
коронавирус

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