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В Новосибирске смягчили режим самоизоляции: с 13 апреля возобновят работу парикмахерские и СТО

сегодня 17:47

Фото с сайта правительства Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области подписал указ о расширении перечня организаций, которые могут приступить к работе; ранее это сделали предприятия сферы промышленности и строительства.

Глава Новосибирской области Андрей Травников 11 апреля подписал постановление о внесении изменений в документ от 3 апреля, который касается работы предприятий и учреждений на период самоизоляции. Вслед за строительной отраслью и промышленными предприятиями с 13 апреля могут начинать работать растениеводческие и животноводческие хозяйства, складские комплексы, а также множество организаций в сфере услуг.

«Возобновляют свою деятельность организации, занимающиеся продажами и ремонтом автомобильного транспорта, почтовые отделения и компании сферы телекоммуникаций, предприятия по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, организации, занимающиеся уборкой зданий и помещений, а также парикмахерские и салоны красоты, предприятия химчистки и стирки», — сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, после ослабления режима самоизоляции 6 апреля на работу вышли более 100 тысяч человек в области.

Автор:
Юлия Ткаченко
журналист

Теги

Новосибирская область
Травников Андрей

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