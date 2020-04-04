В Новосибирске создана петиция о закрытии храмов на Пасху

сегодня 09:11 Поделиться

Фото из архива сиб.фм

На сервисе change.org появилась петиция от новосибирцев; инициаторы просят не допустить распространения эпидемии коронавируса через храмы Новосибирской области.

На сервисе change.org появилась петиция новосибирцев, где люди просят губернатора не допустить распространения коронавируса через храмы и церкви региона.

По мнению создателя петиции Иветты Аврориной, обращение губернатора и митрополита к верующим, которое появилось 10 апреля, будет воспринято, как разрешение идти в храмы на Вербное воскресение и Пасху.

«Это обращение, опубликованное 10 апреля на сайте Новосибирской Митрополии, безусловно воспринято как разрешение, значительно более весомое, чем Ваша устная просьба молиться дома, озвученная на брифинге с журналистами.

В Новосибирской Епархии 210 приходов и молитвенных помещений. И каждый из них может стать очагом заражения», — говорится в тексте петиции.

В ситуации, когда пик коронавируса ещё не пройден, создатель петиции считает невозможным поощрять массовые собрания людей.

«В ситуации развивающейся эпидемии приоритетом должны быть здоровье и жизнь граждан.

Поэтому мы требуем соблюдения режима самоизоляции для всех без исключения», — говорится в тексте.

На утро 11 апреля петицию уже подписали больше 100 человек.

Напомним, в Новосибирске 10 апреля коронавирус подтвердили у 21 пациента.