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В Новосибирском зоопарке животных переводят в летние вольеры

вчера 23:16

Фото со страницы Новосибирского зоопарка в социальной сети "ВКонтакте"

С приходом весны сотрудники Новосибирского зоопарка начали переводить обитателей в летние вольеры; это проходит в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Некоторые хищные животные переехали на этой неделе в свои уличные вольеры. Это каракалы, носухи, мангусты и сурикаты. Об этом сообщается на странице зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказали сотрудники зоопарка, уже почти неделю на улице находятся каракалы. Они гуляют и играют на солнце с удовольствием. А как только солнце спрячется за тучки, животные прячутся в домиках, утепленных сеном. В уличный вольер также уже выпустили носух. Они ведут сейчас себя очень активно исследуют вольер, лазают по стволам деревьев.

Мангустам и сурикатам также предоставили доступ в уличные вольеры. Они построены таким образом, что достаточно открыть специальную дверь между теплым домиком и открытым вольером. Таким образом не нужно из постоянно пересаживать. Двери между вольерами сейчас открываются в первой половине дня. Когда солнце пригревает они находятся на улице, а ночью прячутся обратно в тёплый вольер.

Конечно, все обитатели Новосибирского зоопарка немного тоскуют по вниманию посетителей.

Напомним, 9 апреля сотрудники Новосибирского зоопарка рассказали историю про зимовку двух уток.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

животные
Новосибирский зоопарк
весна

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