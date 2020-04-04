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В России зафиксированы 1667 новых случаев коронавируса

сегодня 15:22

Коронавирусная инфекция подтверждена у пациентов в 49 регионах; за сутки скончались 12 человек.

К 11 апреля в России зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исхода, выздоровели 1045 человек. За последние сутки в России подтверждено 1667 новых случаев коронавируса в 49 регионах, зафиксировано 12 летальных исходов. За сутки по России полностью выздоровели 250 человек. сообщает оперативный штаб.

Автор:
Юлия Ткаченко
журналист

Теги

коронавирус

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