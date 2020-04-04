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В Тюмени умерла первая пациентка с коронавирусом

сегодня 11:08

Фото минздрава НСО

В Тюмени зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса; пациентка вернулась из Москвы.

В Тюмени скончалась первая пациентка заражённая коронавирусом. Об этом утром 11 апреля сообщил оперативный штаб региона.

"Эта пациентка прилетела из Москвы, 66 лет, ее состояние было осложнено сопутствующим анамнезом хронических заболеваний", — говорится в сообщении.

Как говорят медики, с первого дня госпитализации состояние пациентки оценивали как тяжёлое, она находилась на аппарате ИВЛ.

По состоянию на 10 апреля в Тюмени было выявлено 22 случая заражения коронавирусом.

Напомним, в Новосибирске на утро 11 апреля подтвердили семь новых случаев COVID-19.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

тюмень
коронавирус
пациент умер

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