В Тюмени умерла первая пациентка с коронавирусом
Фото минздрава НСО
В Тюмени зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса; пациентка вернулась из Москвы.
В Тюмени скончалась первая пациентка заражённая коронавирусом. Об этом утром 11 апреля сообщил оперативный штаб региона.
"Эта пациентка прилетела из Москвы, 66 лет, ее состояние было осложнено сопутствующим анамнезом хронических заболеваний", — говорится в сообщении.
Как говорят медики, с первого дня госпитализации состояние пациентки оценивали как тяжёлое, она находилась на аппарате ИВЛ.
По состоянию на 10 апреля в Тюмени было выявлено 22 случая заражения коронавирусом.
Напомним, в Новосибирске на утро 11 апреля подтвердили семь новых случаев COVID-19.
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