В Тюмени умерла первая пациентка с коронавирусом

сегодня 11:08 Поделиться

Фото минздрава НСО

В Тюмени зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса; пациентка вернулась из Москвы.

В Тюмени скончалась первая пациентка заражённая коронавирусом. Об этом утром 11 апреля сообщил оперативный штаб региона.

"Эта пациентка прилетела из Москвы, 66 лет, ее состояние было осложнено сопутствующим анамнезом хронических заболеваний", — говорится в сообщении.

Как говорят медики, с первого дня госпитализации состояние пациентки оценивали как тяжёлое, она находилась на аппарате ИВЛ.

По состоянию на 10 апреля в Тюмени было выявлено 22 случая заражения коронавирусом.

Напомним, в Новосибирске на утро 11 апреля подтвердили семь новых случаев COVID-19.