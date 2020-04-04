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Вакцину от коронавируса испытает новосибирский «Вектор»: нужны 60 добровольцев

сегодня 18:31

Фото с сайта pixabay.com

Разработчики препарата от коронавирусной инфекции войдут в число первых волонтёров; список из 60 добровольцев уже сформирован.

Многие российские и зарубежные лаборатории пытаются найти лекарство и вакцину против коронавирусной инфекции. Учёные из новосибирского Кольцово, где работает научный центр «Вектор» готовы начать клинические испытания вакцины от коронавируса. Уже сформирован список из 60 добровольцев. Об этом рассказывает РБК со ссылкой на фильм Наили Аскер-Заде «Опасный вирус – 2».

Как пояснил генеральный директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов к ним поступило очень много обращений от тех, кто желает стать добровольцем. Заявки приходили не только от жителей Новосибирска и области, но и других регионов.

«На первом этапе клинические исследования будут проведены на 60 добровольцах. Список уже сформирован. В него вошли и сами разработчик вакцин, поскольку они уверены в их и эффективности, и безопасности», — рассказал Ринат Максютов.

Один из главных разработчиков вакцины Ильназ Иматдинов также вошёл в число волонтёров. Он отметил, что принцип создания вакцин отличается подходом. Например, китайская основана на живом вирусе, который инактивируется. В России учёные взяли за основу последовательность, которая кодирует шип у вирусной частицы, из множества которых образуется корона.

«Мы его оторвали и поместили ген, кодирующий данный белок, в геном клеток-продуцентов. Таким образом мы теперь можем нарабатывать белок в неограниченных количествах в безопасных условиях»,- объяснил Ильназ Иматдинов.

По словам Николая Максютова, учёные из «Вектора» готовы приступить к испытанию вакцины уже в мае.

Напомним, 8 апреля в «Векторе» рассказали, что они будут испытывать вакцину на 180 добровольцах.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

ГНЦВБ «Вектор»
новосибирск
вакцина

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