Въезд в Красноярск ограничили из-за коронавируса

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Минтранс Красноярского края утвердил места размещения контрольных пунктов на территории с особым режимом; ранее указ о введении ограничений подписал губернатор.

Указ «О введении ограничительных мероприятий на территориях города Красноярска и отдельных муниципальных образований Красноярского края» губернатор Красноярского края Александр Усс подписал 10 апреля. 11 апреля минтранс региона издал приказ о размещении КП. ПРиводим текст приказа в полном объёме:

«В соответствии с пунктом 7 указа Губернатора Красноярского края от 10.04.2020 № 86-уг «О введении ограничительных мероприятий на территориях города Красноярска и отдельных муниципальных образований Красноярского края», пунктами 3.29 и 4.3 Положения о министерстве транспорта Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 06.07.2010 № 377-п, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить места размещения контрольных пунктов (постов) на территории с особым режимом (далее – места размещения КП) на следующих участках автомобильных дорог:

1) автодорога «Красноярск – Енисейск» км 15 в районе транспортной развязки с автодорогой «Глубокий обход Красноярска»;

2) автодорога Р-255 «Сибирь» км 802 в районе в районе примыкания на н.п. Логовой;

3) автодорога Р-255 «Сибирь» км 847 в районе АЗС «Роснефть»;

4) автодорога Р-257 «Енисей» км 83 в районе транспортной развязки с автодорогой «Верхняя Бирюса – Ибрюль»;

5) автодорога Р-255 «Обход г. Красноярска км 0 – км 32+140» на съезде в г. Красноярск ориентир кольцевого пересечения автодороги «Красноярск – Кубеково»;

6) автодорога «Красноярск – Аэропорт» в районе транспортной развязки «Зверосовхоз»;

7) автодорога Р-255 «Обход г. Красноярска км 0 – км 32+140» в районе транспортной развязки на съезде в д. Ермолаево;

8) 75 км автодороги «Саяны», в районе кольцевой развязки с автодорогой «Курагино – Брагино – Тагашет»;

9) 68 км автодороги «Саяны», в районе пересечения с автодорогой «Курагино – Средняя Салба (Направление на Тубинск)»;

10) 147 км автодороги «Саяны», в районе пересечения с автодорогой «Подъезд к Краснокаменску»;

11) автодорога «Курагино – Черемшанка км 5 + 300» в районе остановки общественного транспорта «Рощинский».

2. Краевому государственному казенному учреждению «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» (Журавлев А.В.), ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Енисей» Федерального дорожного агентства (Андреев А.В.):

2.1. В срок до 14.04.2020 разработать временные схемы организации дорожного движения в местах размещения КП и направить их в УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.

2.2. В срок до 15.04.2020 обеспечить установку соответствующих технических средств организации дорожного движения, направляющих устройств и ограничивающих ограждений в целях обеспечения безопасности дорожного движения в местах размещения КП.

2.3. В срок до 15.04.2020 обеспечить перекрытие правоповоротных съездов с автодороги Р-255 «Обход г. Красноярска км 0 – км 32+140» в направлении п. Берёзовка и г. Железногорск в районе транспортной развязки с автодорогой «Красноярск – Железногорск».

3. Акционерному обществу «Дорожно-эксплуатационная организация» (Иванов А.С.), акционерному обществу «Дорожное ремонтно-строительное управление № 10» (Найденко Е.Ю.) в срок до 15.04.2020:

3.1. В местах размещения КП установить необходимую дорожно-знаковую информацию согласно временным схемам организации дорожного движения. На подъездах к местам размещения КП установить информационные щиты, предупреждающие участников дорожного движения об ограничении въезда на территорию г. Красноярска и отдельных муниципальных образований Красноярского края с указанием схемы объезда (по предварительно согласованным эскизам).

3.2. Предусмотреть во временных схемах организации дорожного движения дорожный знак 3.17.3 «Контроль» в местах размещения КП.

4. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Красдорзнак» в срок до 13.04.2020 предусмотреть необходимый резерв технических средств организации дорожного движения и дорожных ограждений на случай изменения оперативной обстановки.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Опубликовать приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).

7. Приказ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.»

Напомним, ограничения введены в Красноярске, Дивногорске, Железногорске, Сосновоборске и некоторых других населенных пунктах, в том числе селах.