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Видео: бронетехника выдвинулась в сторону иркутской колонии, где бунтуют заключённые

сегодня 00:51

Фото Baza/telegram

Бунт в ИК-15 в Ангарске продолжается вторые сутки; туда стянуты силы полиции и спецназа.

В сторону ИК-15 в Иркутской области направляются несколько БТР. Видео опубликовал Telegram-канал Russia Today — издание заявляет, что его снял внештатный корреспондент. На кадрах видно бронетехнику в сопровождении полицейской машины.

Ранее сообщалось, что на территории исправительной колонии в Ангарске вторые сутки продолжается бунт. Вечером 10 апреля правозащитные организации сообщили, что в колонии начался пожар. По предварительной версии Следственного комитета, его могли устроить сами заключённые.

СМИ со ссылкой на родителей бунтовщиков и самих заключённых сообщают, что на месте работают сотрудники ГУФСИН, полиции и спецназа. Издание Readovka опубликовало видео одного из участников конфликта — он сообщает, что видел тела людей.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР, конфликт начался после того, как зачинщики инсценировали попытку суицида. Вот официальная версия конфликта силовиков:

"По версии следствия, 9 апреля во время отбоя один из осужденных ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области не подчинился требованиям сотрудников колонии, нецензурно выражался в их адрес. Несколько осужденных в это время нанесли себе телесные повреждения, также от противоправных действий последних пострадал сотрудник учреждения", — сказано в сообщении ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности исправительного учреждения). ГУФСИН сообщает, что "ситуация под контролем".

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Иркутская область
СКР
ГУФСИН
тюрьма

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