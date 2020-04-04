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Возраст самого молодого больного коронавирусом в Новосибирске всего 22 года - оперштаб

сегодня 20:36

Фото Сиб.фм

Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции в Новосибирской области опубликовал официальные данные на 19:00 субботы 11 апреля; всего в регионе зарегистрировано 28 случаев.

В Новосибирской области на 19:00 субботы, 11 апреля, зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции. Возраст пациентов от 22 до 63 лет, из них 15 человек младше 45 лет. Всего под наблюдением находится 1938 человек. При этом 8539 жителей региона сняты с наблюдения.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

новосибирск
молния
коронавирус

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