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По числу жертв вышли на первое место: во всех штатах США объявлен режим крупного бедствия

сегодня 13:55

Фото Pixabay.com

От коронавируса в США скончались более 20 тысяч человек; только в одном Нью-Йорке новым вирусом людей заразилось больше, чем в Испании.

Президент США Дональд Трамп объявил режим крупного бедствия в Вайоминге. Таким образом, впервые в истории этот режим начал действовать во всех штатах, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир в твиттере.

«Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу», — написал он.

Накануне власти США уточнили прогноз смертности в стране из-за коронавируса.

На брифинге в пятницу президент США Дональд Трамп дал новый прогноз — власти считают, что меньше чем 100 тыс. американцев умрут вследствие заражения коронавирусом. Раньше шла речь о 100–225 тысячах жертв COVID-19

По последним данным, в Соединенных Штатах коронавирусом заразились 519 453 человека, скончались 20 071 человек. В субботу, 11 апреля, США вышли на первое место в мире по числу жертв от инфекции COVID-19, обогнав Италию.

Напомним, в России пик коронавирусной инфекции прогнозируют на ближайшее время.

Автор:
Олеся Сметанникова

Теги

США
коронавирус

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