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"10 тысяч с человека": мошенники наживаются за застрявших за границей россиянах

сегодня 21:58

Фото Pixabay

Россиянам, которые сейчас не могут выбраться из-за границы, предлагают рейсы всего за 10 тысяч рублей; в авиакомпаниях про такие маршруты ничего не слышали.

Застрявшие за границей россияне подвергаются схемам мошенников. Соответствующий пост появился в Telegram-канале "Авиадиспетчер" сегодня, 12 апреля. На скриншотах видно, как некий человек предлагает за небольшую сумму улететь вывозным рейсом из Токио.

При этом человек подчёркивает, что схема не совсем легальна, так как борт не является официальным рейсом для вывоза граждан РФ. Автор канала сообщил, что связался с представителем авиакомпании, который опроверг информацию. Таким образом, автор приходит к выводу, что это — проделки мошенников.

Сейчас в зарубежных странах находятся десятки тысяч россиян, которые не могут вернуться домой из-за ситуации с пандемией коронавируса. МИД сообщает, что граждане РФ сейчас в Таиланде, Гоа, Японии.

Ранее Сиб.фм писал, что прибывших из Таиланда жителей Сибири помещают в обсерваторы в Новосибирске. Всего на территории региона их не меньше четырёх. Жителей Новосибирска распределяют по домам, а на базе обсерваторов остаются люди из соседних субъектов.

Напомним, сегодня в России за сутки выявили больше 2 тысяч заражённых коронавирусом.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Россия
коронавирус

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