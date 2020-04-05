Более 80 человек с подозрением на коронавирус госпитализированы в Новосибирске

сегодня 14:18 Поделиться

Фото Pixabay.com

За два дня число пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию в Новосибирске увеличилось более чем в полтора раза; число подтверждённых случаев заболевания в регионе выросло до 38.

Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске выросло на десять за сутки. Десятки пациентов с подозрением на новый вирус находятся в инфекционной больнице, сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.

Как ранее рассказывал Сиб.фм, по данным оперштаба на утро 12 апреля количество зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в регионе выросло до 38. Коронавирус лабораторно подтвержден еще у 10 пациентов. Среди заболевших — три женщины и семь мужчин.

В семи случаях вирус передался во время контактов с инфицированными пациентами, выявленными раньше. Два человека никуда не выезжали и с ранее выявленными пациентами не контактировали. И один пациент – иногородний водитель грузовика. Дальнобойщик ехал из Москвы, в Новосибирске почувствовал себя плохо, на скорой помощи его доставили в инфекционную больницу в тяжелом состоянии, сейчас врачи занимаются его лечением.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по данным на утро 12 апреля госпитализирован 81 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию, у 28 человек диагноз лабораторно подтвержден. Еще вчера пациентов с подозрением на это заболевание было 59, а 10 апреля только 49.

Плюс в детской больнице №3 находятся 23 ребенка с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей пока нет.

Напомним, 12 апреля новосибирские верующие массово пошли в храмы, несмотря на коронавирус.