Число подтвержденных случаев коронавируса в России за сутки превысило 2 000 человек

сегодня 14:51 Поделиться

Фото Pixabay.com

За последние сутки в России зарегистрировано 2 186 новых случаев коронавирусной инфекции; больше половины всех заразившихся выявлено в Москве – 1306 человек, сообщает оперативный штаб.

Всего в стране на 12 апреля зафиксировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах.

Новые пациенты с коронавирусом за минувшие сутки появились в 52 регионах:

Москва — 1306

Московская область — 278

Санкт-Петербург — 69

Мурманская область — 61

Нижегородская область — 42

Краснодарский край — 31

Красноярский край — 25

Владимирская область — 23

Республика Мордовия — 23

Республика Башкортостан — 19

Брянская область — 18

Ивановская область — 18

Чеченская Республика — 17

Рязанская область — 16

Тамбовская область — 15

Пермский край — 15

Ярославская область — 14

Ростовская область — 14

Воронежская область — 12

Ямало-Ненецкий АО — 12

Республика Бурятия – 12

Чувашская Республика — 11

Амурская область — 11

Тюменская область — 9

Ставропольский край — 8

Астраханская область — 8

Ульяновская область — 8

Республика Северная Осетия — 7

Республика Марий Эл — 7

Саратовская область — 7

Белгородская область — 5

Липецкая область — 5

Калининградская область — 5

Ленинградская область — 5

Кабардино-Балкарская Республика — 5

Волгоградская область — 5

Иркутская область — 5

Свердловская область — 4

Забайкальский край — 4

Костромская область — 3

Тульская область — 3

Вологодская область — 3

Самарская область — 3

Республика Саха (Якутия) — 3

Карачаево-Черкесская Республика — 2

Удмуртская Республика — 2

Омская область — 2

Республика Крым — 2

Курская область — 1

Кировская область — 1

Курганская область — 1

Приморский край — 1

За весь период коронавирусной инфекции число летальных исходов к 12 апреля в России выросло до 130 человек (за минувшие сутки умерли 24 пациента с коронавирусом), выздоровел 1291 человек.