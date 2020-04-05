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Число заболевших коронавирусом в России превысило 15 тысяч: список регионов, где выявили новые случаи

сегодня 15:39

Фото минздрава

По данным на 12 апреля в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавирусной инфекции; за минувшие сутки новые случаи выявлены в 52 регионах.

За сутки с 11 по 12 апреля в стране выявили 2186 случаев заражения, таким образом число пациентов с коронавирусом увеличилось до 15 770, сообщает оперативный штаб.

На первом месте по числу новых случаев – Москва. Там за сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 1306 человек.

Список регионов, где за минувшие сутки выявлены заразившиеся коронавирусом:

  • Москва — 1306
  • Московская область — 278
  • Санкт-Петербург — 69
  • Мурманская область — 61
  • Нижегородская область — 42
  • Краснодарский край — 31
  • Красноярский край — 25
  • Владимирская область — 23
  • Республика Мордовия — 23
  • Республика Башкортостан — 19
  • Брянская область — 18
  • Ивановская область — 18
  • Чеченская Республика — 17
  • Рязанская область — 16
  • Тамбовская область — 15
  • Пермский край — 15
  • Ярославская область — 14
  • Ростовская область — 14
  • Воронежская область — 12
  • Ямало-Ненецкий АО — 12
  • Республика Бурятия – 12
  • Чувашская Республика — 11
  • Амурская область — 11
  • Тюменская область — 9
  • Ставропольский край — 8
  • Астраханская область — 8
  • Ульяновская область — 8
  • Республика Северная Осетия — 7
  • Республика Марий Эл — 7
  • Саратовская область — 7
  • Белгородская область — 5
  • Липецкая область — 5
  • Калининградская область — 5
  • Ленинградская область — 5
  • Кабардино-Балкарская Республика — 5
  • Волгоградская область — 5
  • Иркутская область — 5
  • Свердловская область — 4
  • Забайкальский край — 4
  • Костромская область — 3
  • Тульская область — 3
  • Вологодская область — 3
  • Самарская область — 3
  • Республика Саха (Якутия) — 3
  • Карачаево-Черкесская Республика — 2
  • Удмуртская Республика — 2
  • Омская область — 2
  • Республика Крым — 2
  • Курская область — 1
  • Кировская область — 1
  • Курганская область — 1
  • Приморский край — 1

В связи с ростом числа заболевших в Москве ввели специальные цифровые пропуска, которые необходимо оформлять для поездок по столице и Московской области.

Напомним, 12 апреля в Новосибирске число заболевших коронавирусом выросло сразу на 10 человек.

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

Теги

коронавирус

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