Число заболевших коронавирусом в России превысило 15 тысяч: список регионов, где выявили новые случаи

сегодня 15:39 Поделиться

Фото минздрава

По данным на 12 апреля в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавирусной инфекции; за минувшие сутки новые случаи выявлены в 52 регионах.

За сутки с 11 по 12 апреля в стране выявили 2186 случаев заражения, таким образом число пациентов с коронавирусом увеличилось до 15 770, сообщает оперативный штаб.

На первом месте по числу новых случаев – Москва. Там за сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 1306 человек.

Список регионов, где за минувшие сутки выявлены заразившиеся коронавирусом:

Москва — 1306

Московская область — 278

Санкт-Петербург — 69

Мурманская область — 61

Нижегородская область — 42

Краснодарский край — 31

Красноярский край — 25

Владимирская область — 23

Республика Мордовия — 23

Республика Башкортостан — 19

Брянская область — 18

Ивановская область — 18

Чеченская Республика — 17

Рязанская область — 16

Тамбовская область — 15

Пермский край — 15

Ярославская область — 14

Ростовская область — 14

Воронежская область — 12

Ямало-Ненецкий АО — 12

Республика Бурятия – 12

Чувашская Республика — 11

Амурская область — 11

Тюменская область — 9

Ставропольский край — 8

Астраханская область — 8

Ульяновская область — 8

Республика Северная Осетия — 7

Республика Марий Эл — 7

Саратовская область — 7

Белгородская область — 5

Липецкая область — 5

Калининградская область — 5

Ленинградская область — 5

Кабардино-Балкарская Республика — 5

Волгоградская область — 5

Иркутская область — 5

Свердловская область — 4

Забайкальский край — 4

Костромская область — 3

Тульская область — 3

Вологодская область — 3

Самарская область — 3

Республика Саха (Якутия) — 3

Карачаево-Черкесская Республика — 2

Удмуртская Республика — 2

Омская область — 2

Республика Крым — 2

Курская область — 1

Кировская область — 1

Курганская область — 1

Приморский край — 1

В связи с ростом числа заболевших в Москве ввели специальные цифровые пропуска, которые необходимо оформлять для поездок по столице и Московской области.

Напомним, 12 апреля в Новосибирске число заболевших коронавирусом выросло сразу на 10 человек.