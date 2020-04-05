Число заболевших коронавирусом в России превысило 15 тысяч: список регионов, где выявили новые случаи
По данным на 12 апреля в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавирусной инфекции; за минувшие сутки новые случаи выявлены в 52 регионах.
За сутки с 11 по 12 апреля в стране выявили 2186 случаев заражения, таким образом число пациентов с коронавирусом увеличилось до 15 770, сообщает оперативный штаб.
На первом месте по числу новых случаев – Москва. Там за сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 1306 человек.
Список регионов, где за минувшие сутки выявлены заразившиеся коронавирусом:
- Москва — 1306
- Московская область — 278
- Санкт-Петербург — 69
- Мурманская область — 61
- Нижегородская область — 42
- Краснодарский край — 31
- Красноярский край — 25
- Владимирская область — 23
- Республика Мордовия — 23
- Республика Башкортостан — 19
- Брянская область — 18
- Ивановская область — 18
- Чеченская Республика — 17
- Рязанская область — 16
- Тамбовская область — 15
- Пермский край — 15
- Ярославская область — 14
- Ростовская область — 14
- Воронежская область — 12
- Ямало-Ненецкий АО — 12
- Республика Бурятия – 12
- Чувашская Республика — 11
- Амурская область — 11
- Тюменская область — 9
- Ставропольский край — 8
- Астраханская область — 8
- Ульяновская область — 8
- Республика Северная Осетия — 7
- Республика Марий Эл — 7
- Саратовская область — 7
- Белгородская область — 5
- Липецкая область — 5
- Калининградская область — 5
- Ленинградская область — 5
- Кабардино-Балкарская Республика — 5
- Волгоградская область — 5
- Иркутская область — 5
- Свердловская область — 4
- Забайкальский край — 4
- Костромская область — 3
- Тульская область — 3
- Вологодская область — 3
- Самарская область — 3
- Республика Саха (Якутия) — 3
- Карачаево-Черкесская Республика — 2
- Удмуртская Республика — 2
- Омская область — 2
- Республика Крым — 2
- Курская область — 1
- Кировская область — 1
- Курганская область — 1
- Приморский край — 1
В связи с ростом числа заболевших в Москве ввели специальные цифровые пропуска, которые необходимо оформлять для поездок по столице и Московской области.
Напомним, 12 апреля в Новосибирске число заболевших коронавирусом выросло сразу на 10 человек.