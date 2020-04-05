Экипаж МКС поздравил россиян с днём космонавтики - видео

сегодня 08:37 Поделиться

Фото из видеопоздравления, размещённого на сайте Роскосмоса

12 апреля в России отмечается День космонавтики; в 1961 году Юрий Гагарин впервые в истории человечества вывел на орбиту пилотируемый космический корабль "Восток".

Видеопоздравление с Днём космонавтики записали российские члены экипажа экспедиции МКС-62 — Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Праздничное обращение к землянам они сделали с борта Международной космической станции

"Ровно 59 лет назад советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин стал первым.

Наша страна, победив в тяжелой и изнурительной войне, показала всему миру свой научный и технологический потенциал, а наши ученые – умение выполнять сложнейшие задачи в самые короткие сроки.

Для всех жителей нашей планеты Юрий Гагарин всегда будет первым, его лицо без труда узнает каждый, а его улыбка будет вдохновлять новые поколения космонавтов и астронавтов!", — сказали они.

Видеопоздравление, записанное в невесомости, опубликовал Роскосмос.

Напомним, ранее сообщалось, что после приземления 17 апреля российским космонавтам, возможно, придётся отправиться на 14-дневный карантин.