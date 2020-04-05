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Эксперт объяснил, чем опасен коронавирус для курильщиков

сегодня 13:15

Фото Pixabay.com

Курильщики больше других пациентов рискуют получить пневмонию при заражении коронавирусом; эксперт опроверг фейк о благоприятном влиянии сигарет на профилактику заболевания.

Курение или какая-либо другая вредная привычка не могут защитить от коронавируса, заявил заведующий отделом профилактики онкологического научного центра имени Блохина Владимир Левшин в беседе с радио Sputnik.

Как отметил эксперт, сейчас в сети распространилась фейковая информация о том, курение защищает от нового вируса. «Это, конечно, чушь. Курение не спасает от коронавируса, а наоборот, отягчает течение коронавирусной инфекции через те заболевания, которые у курильщиков есть», — объяснил Левшин.

Он объяснил, в чём опасность коронавирусной инфекции для курильщиков. По его словам, все, кто курят минимум пять-шесть лет, имеют хронический бронхит, при наличии которого риск получить пневмонию возрастает в несколько раз.

Напомним, в начале апреля стало известно, что после выздоровления, пациенты могут быть переносчиками коронавируса ещё несколько недель.

Автор:
Олеся Сметанникова

Теги

курение
коронавирус

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