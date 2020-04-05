Где стоят посты на въезде в Москву из-за коронавируса: актуальная карта

сегодня 20:51 Поделиться

Фото мвд.рф

В столице ужесточают меры по сдерживанию коронавируса — одна из них это контроль на въездах в город; в сети появилась полная карта расположения постов.

Полиция начала контролировать въезд людей в Москву. Это связано с постановлением мэра столицы Сергея Собянина от 10 апреля — он ужесточил меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции. Одно из решений — выборочная проверка въезжающих в Москву граждан сотрудниками МВД. В сети опубликовали карту, где прямо сейчас расположены контрольные пункты:

На карте видно, что полиция окружила город по всему МКАДу. По заявлению городской администрации, это не является ограничением въезда и выезда, однако сотрудники МВД имеют право выборочно спрашивать у людей цель приезда.

Ранее стало известно, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе Сергей Собянин ввёл новые ограничения для жителей столицы. Одно из основных — организация в Москве пропускного режима. Он начнёт действовать уже в понедельник, 13 апреля, и будет работать в несколько этапов. Первый — получение пропуска для выхода на работу. Разрешение будет представлять собой QR-код.

Напомним, Московская область вслед за столицей ввела пропускной режим 11 апреля.