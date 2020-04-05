Кому завтра на работу: полный список предприятий Новосибирской области, для которых закончился карантин

сегодня 11:27 Поделиться

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Постановление об отмене ограничений для ряда предприятий подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников; рассказываем, кто 13 апреля может вернуться на работу.

Режим самоизоляции, действующий в Новосибирской области, продолжает смягчаться. С прошлого понедельника к работе смогли вернуться предприятия строительной отрасли, а уже завтра, 13 апреля, откроют свои двери парикмахерские и салоны красоты. Но — не только они. Сиб.фм публикует полный текст документа за подписью главы региона — здесь перечислены все организации, сотрудникам которых больше не нужно сидеть дома.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 03.04.2020 № 102-п «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Определить следующий перечень основных видов деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), в отношении которых реализуются ограничительные и иные мероприятия, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, не требующие обязательного приостановления деятельности организаций:

1) «Строительная и обрабатывающая промышленность» (ОКВЭД 16; 19.20.9; 23.20; 23.3; 23.4; 23.51; 23.52; 23.6; 23.99; 25; 41; 42; 43; 47.52; 68; 71);

2) «Обрабатывающие производства» (ОКВЭД 10-33);

3) «Добыча прочих полезных ископаемых» (ОКВЭД 08.11-08.12);

4) «Образование» (ОКВЭД 85.12-85.14, 85.21);

5) Выращивание однолетних культур (ОКВЭД 01.1);

Выращивание многолетних культур (ОКВЭД 01.2);

Выращивание рассады (ОКВЭД 01.3);

Животноводство (ОКВЭД 01.4);

Смешанное сельское хозяйство (ОКВЭД 01.5);

Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции (ОКВЭД 01.6);

6) Рыболовство пресноводное (ОКВЭД 03.12);

Рыбоводство пресноводное (ОКВЭД 03.22);

7) Торговля автотранспортными средствами (ОКВЭД 45.1);

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (ОКВЭД 45.2);

Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (ОКВЭД 45.3);

Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов (ОКВЭД 45.4);

8) Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными (ОКВЭД 46.2);

Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (ОКВЭД 46.3);

Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы (ОКВЭД 46.61.1);

9) Хранение и складирование зерна (ОКВЭД 52.10.3);

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (ОКВЭД 52.29);

10) Деятельность почтовой связи общего пользования (ОКВЭД 53.1);

11) Деятельность по управлению компьютерными системами непосредственно (ОКВЭД 62.03.11);

Деятельность по сопровождению компьютерных систем (ОКВЭД 62.03.13);

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая (ОКВЭД 62.09);

12) Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов (ОКВЭД 63.11.1);

13) Деятельность по комплексному обслуживанию помещений (ОКВЭД 81.10);

Деятельность по общей уборке зданий (ОКВЭД 81.21);

Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая (ОКВЭД 81.22);

Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования (ОКВЭД 81.29.1);

14) Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования (ОКВЭД 95.11);

Ремонт коммуникационного оборудования (ОКВЭД 95.12);

Ремонт бытовой техники (ОКВЭД 95.22.1);

Ремонт обуви и прочих изделий из кожи (ОКВЭД 95.23);

Ремонт одежды (ОКВЭД 95.29.11);

15) Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (ОКВЭД 96.01);

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (ОКВЭД 96.02).».

2. Дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Пункт 1 настоящего постановления распространяется на научные организации, осуществляющие деятельность, указанную в подпункте 2 пункта 1 настоящего постановления, не являющуюся основным видом деятельности этих организаций.».

Губернатор Новосибирской области А.А. Травников.

Напомним, 13 апреля власти региона могут подписать документ об отмене из-за коронавируса сезона весенней охоты.