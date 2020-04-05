Коронавирус с Новосибирске – десять новых случаев за последние сутки: сообщение оперативного штаба на 9:00 12 апреля

сегодня 09:49 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Десять новых случаев коронавируса зарегистрировано в Новосибирской области; всего в регионе 38 заболевших.

По данным оперативного штаба на 9 утра 12 апреля количество зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в регионе – 38. Коронавирус лабораторно подтверждён ещё у 10 пациентов. Из них три женщины и семь мужчин.

Семь случаев – контакты с инфицированными пациентами, выявленными раньше. Два человека никуда не выезжали и с ранее выявленными пациентами не контактировали. И один пациент – иногородний водитель грузовика. Он ехал из Москвы, в Новосибирске почувствовал себя плохо, на скорой помощи был госпитализирован в инфекционную больницу в тяжелом состоянии. Круг их контактов определен, медицинское наблюдение за всеми установлено.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 12 апреля госпитализирован 81 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию, у 28 человек диагноз лабораторно подтвержден. Напомним, 10 пациентов с коронавирусом уже здоровы и выписаны.