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Коронавирус в мире - последние новости к 13 апреля: "масштабное бедствие" в США, 1,8 миллиона заражённых и здоровый Борис Джонсон

сегодня 03:30

Фото Pixabay

Пандемия коронавируса в мире не сбавляет обороты: в США во всех штатах ввели максимальный уровень опасности, а число больных на планете скоро достигнет 2 миллионов; коротко о самых важных новостях о COVID-19 — в материале Сиб.фм.

Число заражённых коронавирусной инфекцией в мире превысило 1,8 миллиона человек

Об этом свидетельствует статистика заболеваемости на сайте coronavirus-monitor. По данным на вечер 12 апреля на планете 1813158 больных. За всё время пандемии погибли 112200 человек — за прошедшие сутки зафиксировали больше 3 тысяч летальных исходов. По количеству заражённых и умерших лидирует США.

Дональд Трамп объявил в Америке "масштабное бедствие" из-за коронавируса

Президент США распространил этот режим на 50 штатов — это произошло впервые в истории государства. На сегодняшний день Америка — лидер по масштабам распространения коронавируса в мире. Там больше 530 тысяч заражённых и 20 тысяч погибших. Сегодня США вышли на первое место по числу летальных исходов, опередив Италия.

Премьер-министра Великобритании выписали из больницы

На прошлой неделе Борис Джонсон подтвердил, что его госпитализировали из-за осложнений на фоне коронавирусной инфекции. Он провёл в больнице несколько дней, а сейчас его состояние улучшилось.

Израиль приостановил рейсы из других стран

Это произошло после того, как пассажиры борта из Нью-Йорка не прошли проверку врачей в аэропорту. Страна планирует возобновить рейсы сразу после того, как граждан поместят на принудительный карантин. Прибытие иностранных граждан в Израиль ограничили ещё 12 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Сейчас в страну могут вернуться только люди с местным гражданством. В Израиле больше 10 тысяч заражённых коронавирусом — 92 человека погибли, сообщает ВОЗ.

Наименьший за три недели рост погибших от коронавируса зафиксировали в Италии

За сутки там скончался 431 больной. Общее число погибших в стране достигло 19899 человек. Последний минимальный прирост был зарегистрирован 19 марта — тогда скончались 427 человек. Антирекорд по числу погибших был поставлен 27 марта, когда погибли 969 человек.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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коронавирус

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