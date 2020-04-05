Коронавирус в Новосибирске: последние данные на 11:00 12 апреля - десять новых случаев заражения и свадьба назло режиму
КОЛЛАЖ СИБ.ФМ, фото пресс-службы минздрава и правительства Новосибирской области
Количество заразившихся коронавирусом в Новосибирске выросло до 38-ми; инфекционисты предполагают, что следующая неделя может быть пиковой.
Рекордный рост
Утром 12 апреля оперативный штаб Новосибирской области сообщил о десяти новых заразившихся коронавирусом. Это рекордный показатель заболеваемости за сутки. Теперь диагноз COVID-19 в регионе поставлен 38 пациентам.
Что касается новых заболевших, то среди них три женщины и семь мужчин.
В семи случаях заражению предшествовали контакты с инфицированными пациентами, выявленными раньше.
Два человека никуда не выезжали и с ранее выявленными пациентами не контактировали.
И один пациент – иногородний водитель грузовика. Он ехал из Москвы, в Новосибирске почувствовал себя плохо, на скорой помощи был госпитализирован в инфекционную больницу в тяжелом состоянии.
Также в оперативном штабе отметили, что в инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 12 апреля госпитализирован 81 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию, у 28 человек диагноз лабораторно подтверждён.
В детской больнице №3 находятся 23 ребенка с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.
Напомним, 11 апреля представители оперштаба Новосибирской области сообщили о возрасте самого молодого пациента с коронавирусом в регионе — ему 22 года. Известно также, что из 15-ть из 28 заболевших — моложе 45 лет.
В понедельник — на работу и учёбу
Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области 11 апреля глава региона Андрей Травников подписал документ, позволяющий ряду предприятия вернуться к работе с 13 апреля. В списке тех, с кого сняли карантин, — СТО, парикмахерские и салоны красоты, и еще десятки предприятий.
С полным списком можно ознакомиться здесь.
Также в понедельник, 13 апреля, режим дистанционного обучения заканчивается для большинства школьников из районов области. Дети из Новосибирска, Бердска, Искитима, Оби и Кольцово продолжат заниматься на дому, а вот в остальных населённых пунктах учащиеся вернутся за парты.
Кому 13 апреля придётся собирать рюкзак и идти в школу, рассказываем здесь.
Верующие — не исключение
Несмотря на озвученные губернатором послабления для ряда организаций, в Новосибирской области продолжает действовать режим самоизоляции. Жителям по-прежнему не рекомендуют без особой необходимости покидать своё жильё. В то же время многие верующие не смогли воздержаться сегодня, в Вербное воскресенье, от похода в храмы — чтобы освятить веточки вербы.
На фоне происходящего в сети набирает популярность петиция, инициаторы которой просят не допустить распространения эпидемии коронавируса через храмы Новосибирской области.
«В Новосибирской Епархии 210 приходов и молитвенных помещений. И каждый из них может стать очагом заражения», — говорится в тексте петиции.
В ситуации, когда пик коронавируса ещё не пройден, создатель петиции считает невозможным поощрять массовые собрания людей. «В ситуации развивающейся эпидемии приоритетом должны быть здоровье и жизнь граждан.
Поэтому мы требуем соблюдения режима самоизоляции для всех без исключения», — говорится в тексте.
Свадьба для двоих
Невольными свидетелями необычной свадьбы стали 11 апреля новосибирцы — на кадрах онлайн-трансляции они заметили пару молодожёнов, которые фотографировались у оперного театра в полном одиночестве.
Вокруг не было ни гостей, ни прохожих. Из традиционных элементов имелось только белое платье невесты и строгий костюм жениха. Кадры с этой «одинокой» свадьбы в центре Новосибирска, наверняка, окажутся эксклюзивными.
Отметим, что формально свадьбы не запрещены в режиме самоизоляции. Однако пары должны присутствовать на регистрации брака без гостей. Торжество проводить тоже не рекомендуется. Ранее всем желающим и подавшим заявление парам было предложено перенести по возможности регистрацию брака на дни после 30 апреля.
Напомним, 10 апреля главный инфекционист Новосибирской области рассказала, когда ждать пика эпидемии.
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