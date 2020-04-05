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Коронавирус в России - хроника новостей к 13 апреля: больше 15 тысяч заражённых, опасная церковь и эпидемия в доме престарелых

сегодня 22:36

Фото Pixabay

В России установлен очередной рекорд суточной заболеваемости коронавирусом, православные пошли в храмы, несмотря на опасность, а вокруг всей истории появляются мошенники; коротко о самых важных новостях о COVID-19 в стране — в материале Сиб.фм.

За сутки в России выявили 2186 заражённых коронавирусом

Это новый рекорд по заболеваемости за этот период. Последний был установлен в конце недели — больше 1700 заражённых. Общее число больных в России достигло 15770 человек.

От коронавируса в стране погибли 130 человек

За прошедшие сутки в России зафиксировали ещё 24 летальных исходов, вызванных осложнениями на фоне коронавирусной инфекции. Это максимальный прирост погибших в стране за сутки — ранее он составлял 18 смертей.

Православные отправились праздновать Вербное воскресенье, несмотря на эпидемию

Сегодня православные христиане отмечали Вербное воскресенье и делали это в храмах — видео появилось в социальных сетях. Сиб.фм писал, что людей в одной из церквей Новосибирска было столько, сколько туда может прийти в обычный день. Перед этим глава региона Андрей Травников совместно с митрополитом Никодимом обратился к местным жителям с рекомендацией провести этот день дома. При этом власти заявили, что не могут выгонять прихожан из церквей.

В Новосибирске выявили 10 новых случаев заражения за сутки

Общее число заражённых достигло 38 человек. Это максимальный суточный прирост больных. Под наблюдением почти 90 человек — у них подозревают наличие инфекции.

В доме престарелых в Вязьме нашли 86 заражённых коронавирусом пенсионеров

Как сообщает издание Readovka, пенсионеры, среди которых есть инвалиды, недавно вернулись из Таиланда. Сейчас им поставили предварительный диагноз. Пансионат, как и сам город, закрыт на карантин, сообщает издание.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Россия
коронавирус

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