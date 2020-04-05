Коронавирусом в Новосибирске заразились почти 40 человек: сводка оперативного штаба на 19:00 12 апреля

сегодня 19:29 Поделиться

Фото оперативного штаба Новосибирской области

В Новосибирске 12 апреля зафиксировали рекордный прирост заражённых коронавирусом; всего в регионе почти 40 заболевших.

В Новосибирске выявили 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — это рекордный суточный прирост в регионе. Как сообщает вечером 12 апреля оперативный штаб, общее число заболевших в области — 38 человек. При этом под наблюдением находятся всё меньше людей. Вот полный текст заявления оперштаба о сегодняшней ситуации.

По данным оперативного штаба на 19 часов 12 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 38 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 10 пациентов выписаны по выздоровлению.



Под медицинским наблюдением находятся 1604 человека. 9004 жителя региона с наблюдения уже сняты.



За прошедшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано 770 обращений по поводу ОРВИ и гриппа. Госпитализированы с ОРВИ и гриппом 30 человек.

Напомним, сегодня стало известно, что один из новых заражённых в Новосибирске — водитель грузовика из Москвы.