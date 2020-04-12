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«Лечился бабушкиными методами»: ведущий «Модного приговора» Александр Васильев рассказал, как попал в Коммунарку с пневмонией

сегодня 16:58

Фото из Instagram

Историк моды Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в больницу в Коммунарке; ведущий «Модного приговора» попал в больницу с двухсторонней пневмонией.

61-летнего историка моды Александра Васильева госпитализировали с двухсторонним воспалением лёгких вслед за вслед коллегой по «Модному приговору» Надеждой Бабкиной.

В своём Instagram ведущий рассказал о том, как заболел и поделился впечатлениями о лечении в больнице, где лечат пациентов с коронавирусом.

«История моей болезни такова — 5 апреля я стал кашлять и постепенно поднималась невысокая температура 37, 5 — 38 с», — написал он. По словам Васильева, лечился он усиленно бабушкиными методами — пил чай с лимоном, настойку женьшеня и употреблял имбирь, но это не помогло.

Узнавшая о его болезни Арина Шарапова позвонила телеведущей Елене Малышевой, которая вызвала «скорую». Прибывшие медики взяли у Васильева тест и увезли в Коммунарку. Как пояснили ведущему, сейчас это обязательная процедура для больных пневмонией. Но его тест на COVID-19 еще не готов.

Историк моды рассказал, что больница хорошо оборудована.

«Спасибо Елене Малышевой, я в чистой и светлой палате, с хорошим «самолетным» пятиразовым питанием, капельницами по утрам, анализами и таблетками целый день. Весь медперсонал одет в белые комбинезоны, маски и напоминают космонавтов», — добавил Васильев.

По словам историка моды, медики пообещали выписать его через неделю и отметили, что у него крепкий организм.

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Если очень захотеть, можно в космос полететь! Да, друзья мои, я Коммунарке! История моей болезни такова — 5 апреля я стал кашлять и постепенно поднималась невысокая температура — 37, 5 — 38 с. Я усиленно лечился бабушкиными методами — чай, лимон, имбирь, сода, настойка женьшеня. Увы, не помогло. Моим спасителем стала Арина Шарапова @arinasharapova1tv_official, узнав о моих симптомах сухого кашля, позвонила Елене Малышевой @malysheva.live, которая и вызвала Скорую помощь. ⠀ ⠀⠀Мне померили давление, взяли тест и, не смотря на мои просьбы, меня не госпитализировать, по принципу — дома стены лечат, увезли в «Коммунарку». Это огромная, светлая и очень чистая больница, прекрасно оборудованная. В приемном покое, как я ни маскировался, меня узнали, тут же взяли анализы и, отсканировав мои легкие, обнаружили двухстороннее воспаление легких. ⠀ ⠀⠀Спасибо Елене Малышевой, я в чистой и светлой палате, с хорошим «самолетным» пятиразовым питанием, капельницами по утрам, анализами и таблетками целый день. Весь медперсонал одет в белые комбинезоны, маски и напоминают космонавтов. Они знают свое дело, больных очень много, а температура у меня +36, 6. Обещают отпустить домой через 5-7 дней. Я верю! Говорят, что у меня крепкий организм, анализ на сахар показал 6. насыщение кислородом 98% из возможных 100. ⠀ ⠀⠀В окне — красивое небо Вербного воскресенья! Выберусь! ⠀ #александрвасильев #историкмоды #модныйприговор #первыйканал #alexandrevassiliev #fashionhistorian #fashionverdict

Публикация от Александр Васильев (@alexandre_vassiliev)

Напомним, по данным на 12 апреля, только за сутки в Москве выявили более 1300 новых случаев коронавируса.

Автор:
Олеся Сметанникова

Теги

пневмония
коронавирус

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