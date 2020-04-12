«Лечился бабушкиными методами»: ведущий «Модного приговора» Александр Васильев рассказал, как попал в Коммунарку с пневмонией

сегодня 16:58 Поделиться

Фото из Instagram

Историк моды Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в больницу в Коммунарке; ведущий «Модного приговора» попал в больницу с двухсторонней пневмонией.

61-летнего историка моды Александра Васильева госпитализировали с двухсторонним воспалением лёгких вслед за вслед коллегой по «Модному приговору» Надеждой Бабкиной.

В своём Instagram ведущий рассказал о том, как заболел и поделился впечатлениями о лечении в больнице, где лечат пациентов с коронавирусом.

«История моей болезни такова — 5 апреля я стал кашлять и постепенно поднималась невысокая температура 37, 5 — 38 с», — написал он. По словам Васильева, лечился он усиленно бабушкиными методами — пил чай с лимоном, настойку женьшеня и употреблял имбирь, но это не помогло.

Узнавшая о его болезни Арина Шарапова позвонила телеведущей Елене Малышевой, которая вызвала «скорую». Прибывшие медики взяли у Васильева тест и увезли в Коммунарку. Как пояснили ведущему, сейчас это обязательная процедура для больных пневмонией. Но его тест на COVID-19 еще не готов.

Историк моды рассказал, что больница хорошо оборудована.

«Спасибо Елене Малышевой, я в чистой и светлой палате, с хорошим «самолетным» пятиразовым питанием, капельницами по утрам, анализами и таблетками целый день. Весь медперсонал одет в белые комбинезоны, маски и напоминают космонавтов», — добавил Васильев.

По словам историка моды, медики пообещали выписать его через неделю и отметили, что у него крепкий организм.

Напомним, по данным на 12 апреля, только за сутки в Москве выявили более 1300 новых случаев коронавируса.