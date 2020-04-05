Москва бьёт рекорды по числу заболевших коронавирусом в России

сегодня 16:09 Поделиться

Фото Pixabay.com

Общее число заразившихся коронавирусом в Москве превысило 10 тысяч; почти половина новых заболевших в столице — люди в возрасте от 18 до 45 лет.

Количество заражённых коронавирусом в Москве превысило 10 тысяч человек. Всего за прошедшие сутки в столице зафиксировали 1306 новых случаев COVID-19 — это больше половины, чем по всей России (всего по стране 2186 инфицированных), сообщает оперштаб.

По данным оперативного штаба Москвы, 45% среди новых заболевших в Москве – это люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36% — от 46 до 65 лет, 15,5% — люди старше 65 лет и только 3,5% среди заболевших — дети.

Накануне власти Москвы сообщили, что ежедневно в столице делают 18 тысяч анализов на коронавирус.

В связи с ростом заболеваемости в Москве решили ужесточить карантинные меры и ввести пропускной режим. Передвигаться на любом виде транспорта (как личном, так и общественном) можно будет только со специальным пропускам.

На третьем месте после Москвы и Московской области по числу заболевших коронавирусом – Санкт-Петербрг. Скачок заболеваемости там отметили 11 апреля – за сутки в городе на Неве выявили 80 новых случаев. Роспотребнадзор и врачи по всем возможным каналам просят петербуржцев оставаться дома. Однако очагами инфекции становятся больницы. Причиной резкого роста заболевших могли стать восьмиместные палаты, сообщает МК.

Топ-7 регионов по числу заболевших коронавирусом в РФ:

Москва — 1 158,

Московская область — 1 360,

Санкт-Петербург — 557,

Республика Коми — 208,

Нижегородская область — 194,

Краснодарский край — 169,

Брянская область — 141.

Напомним, всего в стране на 12 апреля зафиксировано 15 770 случаев коронавируса.