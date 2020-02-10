На борьбу с коронавирусом Китай направил в Россию помощь

сегодня 07:09 Поделиться

Фото телеграм-канал Open China

Правительство Китая направило в Россию команду из десяти экспертов пор борьбе с коронавирусом и грузом медицинских принадлежностей; ранее КНР прислала в РФ самолёт с 26 тоннами гуманитарной помощи.

Авторитетные вирусологи и врачи, получившие опыт борьбы с коронавирусом отправились из Китая в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерстве иностранных дел КНР.

Как стало известно, с собой медицинский десант привезёт несколько тонн оборудования и средств защиты, которые предоставило бесплатно правительство провинции Хэйлунцзян.

Это уже не первый десант с грузом из КНР. Ранее китайское правительство в качестве благодарности России за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией уже отправляло самолёт с гуманитарным грузом. В нём были индивидуальные средства защиты, оборудование, инфракрасные термометры.

Напомним, 10 февраля учёные из Китая попросили помощи у новосибирских коллег.