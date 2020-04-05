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"Народу - не протолкнуться!": новосибирские верующие массово пошли в храмы, несмотря на коронавирус

сегодня 12:33

Фото Александра Литвинова

Несмотря на действующий в Новосибирской области режим самоизоляции, многие верующие пришли в храмы в это воскресенье.

Сегодня, 12 апреля, православные верующие отмечают Вербное воскресенье. В разгар эпидемии коронавируса многие решили пойти в церкви, чтобы принять участие в праздничном молебне и освятить веточки вербы.

Как рассказал Сиб.фм новосибирец Александр Литвинов, с утра он заехал в храм на ВАСХНИЛе и был удивлён большому количеству прихожан.

"Народу столько, что в основной зал — не зайти", — отметил он.

Собеседник также добавил, что, несмотря на великий религиозный праздник, лица у верующих были не радостные.

Как ранее сообщал Сиб.фм, 10 апреля губернатор Новосибирской области заявил, что никаких препятствий верующим, желающим посетить храмы в Вербное воскресенье и Пасху, чиниться не будет.

«Если же вы, несмотря на все наши предупреждения, имеете желание посетить храмы, то это необходимо сделать с соблюдением всех санитарных противоэпидемиологических норм», – призвал Травников.

Напомним, на платформе change.org набирает популярность петиция, автор которой просит власти Новосибирской области на время эпидемии коронавируса запретить посещение храмов.

Автор:
Маргарита Мастеркова

Теги

храм
коронавирус
Новосибирск

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