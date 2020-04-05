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Нашли у реки: в Иркутске задержали шестерых пациентов, сбежавших из психбольницы

сегодня 17:13

Кадр из видео ВКонтакте

Сбежавших пациентов психбольницы в Иркутске заметили в районе реки Ушаковки; полицейским пришлось несколько раз перейти реку вброд, чтобы их задержать.

Сбежавших из психбольницы шестерых пациентов задержали в Иркутске сотрудники уголовного розыска. В розыске участвовали более 100 полицейских, сообщает ГУМВД региона.

Как ранее сообщал Сиб.фм, компания из шестерых пациентов в возрасте от 18 до 28 лет устроила побег ночью 12 апреля.

Момент побега зафиксировали камеры видеонаблюдения. По данным СК мужчины напали на медицинскую сестру, угрожали ей и санитару физической расправой.

Как ранее сообщали иркутские СМИ, сбежавшие пациенты, предположительно, были признаны невменяемыми и находились в стационаре после совершения тяжких преступлений.

«Шесть пациентов, сбежавших из медучреждения, установлены и задержаны сотрудниками уголовного розыска. В настоящее время они доставляются в отдел полиции», — сообщается на сайте регионального управления.

В поиске сбежавшей в больничных пижамах компании было задействовано более 100 полицейских. Разыскиваемые были замечены в районе реки Ушаковки и попытались скрыться. Чтобы поймать их сотрудники полиции несколько раз переходили реку вброд.

Напомним, в конце 2019 года психбольница загорелась в Новосибирске.

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

Теги

Иркутск
психбольница

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