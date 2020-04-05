Не выдержали изоляции: шесть пациентов сбежали из психбольницы в Сибири

сегодня 11:59 Поделиться

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, фото с сайта Irk.ru

Шесть пациентов психиатрической больницы сбежали из медучреждения; по ориентировкам им от 18 до 28 лет.

Побег из психиатрической больницы в Иркутской области совершили шесть человек. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МВД.

"Сегодня ночью в дежурную часть отдела полиции №2 поступило сообщение от медперсонала Иркутской областной психиатрической больницы №1, расположенной в микрорайоне Юбилейный, о побеге из учреждения шестерых граждан", — говорится в сообщении.

Известно, что беглецам от 18 до 28 лет.

Сейчас на поиск мужчин ориентированы все наружные наряды полиции, а также участковые уполномоченные.

Как сообщают местное издание Irk.ru, некоторые из сбежавших пациентов были одеты в медицинские пижамы и сандалии.