Новосибирцы массово отправились на рынок во время самоизоляции
Фото из группы "Инцидент Новосибирск" соцсети ВКонтакте
Оживление на Ленинском рынке в разгар режима самоизоляции удивило пользователей соцсетей; десятки новосибирцев не побоялись инфекции и столпились возле лотков на рынке 12 апреля.
Судя по фотографиям в группе «Инцидент Новосибирск», народу на рынке в воскресенье, 12 апреля, было даже больше, чем в обычный день.
«Пока количество заболевших вирусом растёт, люди все и сразу решили посетить Ленинский рынок. По всей видимости там стали продавать самые жизненно необходимые товары», — сообщается в соцсетях.
В комментариях к сообщению мнения подписчиков разделились.
«Никто не видел этих заражённых, это все враньё», — заверил Юрий Б.
«У нас народ пока у своего подъезда гробы собственными глазами не увидит, ни за что не поверит...», — возразила Алёна К.
«Сидите сами дома как крысы!!! И не фиг осуждать других!», — возмутилась Анна С.
«Молодцы. Итальянский вариант жизни не учит», — иронизирует Тимофей М
Кстати, судя по данным Яндекс карт, индекс самоизоляции в Новосибирске на 13:00 воскресенья, 12 апреля, составлял 3,7 балла из 5 возможных.
Напомним, за последние сутки в Новосибирске выявили ещё 10 случаев коронавирусной инфекции.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают