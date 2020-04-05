Новосибирцы массово отправились на рынок во время самоизоляции

сегодня 15:22 Поделиться

Фото из группы "Инцидент Новосибирск" соцсети ВКонтакте

Оживление на Ленинском рынке в разгар режима самоизоляции удивило пользователей соцсетей; десятки новосибирцев не побоялись инфекции и столпились возле лотков на рынке 12 апреля.

Судя по фотографиям в группе «Инцидент Новосибирск», народу на рынке в воскресенье, 12 апреля, было даже больше, чем в обычный день.

«Пока количество заболевших вирусом растёт, люди все и сразу решили посетить Ленинский рынок. По всей видимости там стали продавать самые жизненно необходимые товары», — сообщается в соцсетях.

В комментариях к сообщению мнения подписчиков разделились.

«Никто не видел этих заражённых, это все враньё», — заверил Юрий Б.

«У нас народ пока у своего подъезда гробы собственными глазами не увидит, ни за что не поверит...», — возразила Алёна К.

«Сидите сами дома как крысы!!! И не фиг осуждать других!», — возмутилась Анна С.

«Молодцы. Итальянский вариант жизни не учит», — иронизирует Тимофей М

Кстати, судя по данным Яндекс карт, индекс самоизоляции в Новосибирске на 13:00 воскресенья, 12 апреля, составлял 3,7 балла из 5 возможных.

Напомним, за последние сутки в Новосибирске выявили ещё 10 случаев коронавирусной инфекции.