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Новые жертвы коронавируса: в Москве скончались ещё 14 пациентов

сегодня 09:01

ФОТО PIXABAY.COM

Ещё 14 пациентов с подтверждённым коронавирусом скончались в Москве; им было от 52 до 82 лет.

В Москве скончались 14 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб столицы.

Среди умерших — пациенты от 52 до 82 лет.

Все они имели сопутствующие заболевания, такие как гипертония, сахарный диабет, кардиомиопатия, последствия инфаркта.

Как ранее сообщал Сиб.фм, по данным на 11 апреля, в России коронавирус подтверждён у 13584 человек, зарегистрировано 106 летальных исходов.

Напомним, с 15 апреля в Москве действует пропускной режим для граждан.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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коронавирус

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