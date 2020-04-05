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О состоянии здоровья Путина рассказали в Кремле

сегодня 01:35

Фото kremlin.ru

Пресс-секретарь президента сообщил о здоровье главы государства; Песков не стал использовать идиому о крепком рукопожатии.

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков в интервью Первому каналу рассказал о здоровье Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства отметил, что он чувствует себя прекрасно. Главным показателем в Кремле называют график Путина.

«Все контакты осуществляются в режиме видеоконференций, но самих мероприятий стало порой даже больше, чем в обычное время. И естественно, работать приходится гораздо более интенсивно», – заявил Песков.

Также он отметил, что России удалось избежать взрывоопасного роста количества заболевших. Но говорить об эффективности предпринятых мер можно будет не раньше, чем через две недели.

«У нас есть печальные антирекорды – Италия, США, Испания. Не менее тревожная статистика, но более спокойная ситуация в Германии, где германская система здравоохранения показала большую эффективность», – заявил Дмитрий Песков.

Напомним, 8 апреля в ходе совещания с главами регионов президент Путин выразил уверенность в победе России над коронавирусом.

Автор:
Александр Борисов
журналист

Теги

путин
коронавирус

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