"Он покончит с собой, если вернётся": жена сбежавшего из иркутской психбольницы пожаловалась на издевательства в клинике

сегодня 20:22 Поделиться

Фото МВД

Шестерых сбежавших пациентов иркутской психбольницы задержали полицейские; жена одного из них прокомментировала условия содержания в клинике.

Жена сбежавшего из психбольницы в Иркутске пациента считает, что он может покончить с собой, если вернётся обратно. Супруга Павла Шилова рассказала Telegram-каналу Life Shot, что над ними могут издеваться в больнице при помощи нейролептиков. По её словам, сотрудники медицинского учреждения заставляют принимать пациентов медикаменты совместно с алкоголем, что влияет на их психику.

Также женщина заявила, что через 12 дней у Шилова было запланировано прохождение медицинской комиссии. По её результатам пациента могли бы отпустить домой, цитирует супругу мужчины Life.

Ранее Сиб.фм сообщал, что шесть пациентов психбольницы в Иркутске сбежали в ночь на 12 апреля. В сети опубликовали видео с камер наблюдения — на них видно, как один из беглецов взял в заложники сотрудницу клиники. К поискам подключились не меньше сотни сотрудников МВД — Росгвардия, полиция, уголовный розыск, ГИБДД. Всех пациентов задержали 12 апреля в районе реки Ушаковки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угрозы расправой. Сейчас все беглецы в отделе полиции.

Напомним, 11 апреля в одной из иркутских колоний заключённые устроили бунт — в результате начался пожар, где погиб человек.