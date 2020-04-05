Пасху без прихожан провели в храме Новосибирска

сегодня 19:16 Поделиться

Фото отца Янеза Севера

Праздничная служба в новосибирском соборе прошла без прихожан в связи с коронавирусом: Верующие наблюдали за богослужением в режиме онлайн.

Богослужение Святой Ночи Воскресения Христова в католическом Кафедральном соборе Преображения Господня провели без прихожан в Новосибирске. Службу транслировали в соцети «ВКонтакте». Меньше, чем за сутки праздничное богослужение посмотрело более 37 тысяч человек.

В Мессе Пасхальной Ночи, которая прошла вечером 11-го апреля, были опущены некоторые обряды, в обычных обстоятельствах являющиеся ее неотъемлемыми атрибутами, в числе которых – чинопоследования благословения нового огня и торжественного возжжения Пасхальной Свечи, благословения воды, окропления святой водой, благословение пасхальной пищи.

«К сожалению, главная Святая Месса года, как и все прочие богослужения Страстной седмицы и Священного Пасхального Триденствия, проходила в условиях всё еще длящегося режима самоизоляции, то есть без физического участия верных» – сообщает сайт Сибирской католической газеты.

«В новосибирском католическом соборе очные богослужения прекращены с 28-го марта. Трансляции ведутся в группе в соцсети «ВКонтакте» – рассказал корреспонденту Сиб.ФМ настоятель храма.

Напомним, в воскресенье, 12-го апреля, православные храмы заполнили прихожане, чтобы освятить вербу и отметить Вербное воскресенье.