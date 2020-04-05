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Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом

сегодня 09:57

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Диагноз COVID-19 подтвердился утром 12 апреля ещё у трёх женщин и семи мужчин; это рекордный для региона прирост по количеству заболевших за сутки.

Сразу десять новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Новосибирске утром 12 апреля. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Известно, что среди новых заболевших — три женщины и семь мужчин.

В семи случаях заражению предшествовали контакты с инфицированными пациентами, выявленными раньше.

Два человека никуда не выезжали и с ранее выявленными пациентами не контактировали.

И один пациент – иногородний водитель грузовика. Он ехал из Москвы, в Новосибирске почувствовал себя плохо, на скорой помощи был госпитализирован в инфекционную больницу в тяжелом состоянии. Круг их контактов определен, медицинское наблюдение за всеми установлено.

Напомним, всего в регионе на утро 12 апреля коронавирус подтверждён у 38 человек.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус

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