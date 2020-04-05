Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
Диагноз COVID-19 подтвердился утром 12 апреля ещё у трёх женщин и семи мужчин; это рекордный для региона прирост по количеству заболевших за сутки.
Сразу десять новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Новосибирске утром 12 апреля. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Известно, что среди новых заболевших — три женщины и семь мужчин.
В семи случаях заражению предшествовали контакты с инфицированными пациентами, выявленными раньше.
Два человека никуда не выезжали и с ранее выявленными пациентами не контактировали.
И один пациент – иногородний водитель грузовика. Он ехал из Москвы, в Новосибирске почувствовал себя плохо, на скорой помощи был госпитализирован в инфекционную больницу в тяжелом состоянии. Круг их контактов определен, медицинское наблюдение за всеми установлено.
Напомним, всего в регионе на утро 12 апреля коронавирус подтверждён у 38 человек.
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