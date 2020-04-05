Рекорды коронавируса в Новосибирске, Путин, печенеги и ожидание Пасхи – Итоги недели Сиб.фм

сегодня 18:27 Поделиться

Коллаж Сиб.фм

Новый вид атипичной пневмонии постепенно становится неотъемлемой частью окружающей реальности. Просматривать сводки заболеваемости стало уже таким же привычным делом, как интересоваться погодой на завтра. Россия стремительно вошла в первую двадцатку стран по уровню распространения covid-19. В Новосибирской области показатели выросли более чем в три раза – с 11 до 38 случаев. На этом фоне карантинные меры постепенно ослабевают везде, кроме столицы.Главные события прошедших семи нерабочих дней – в Итогах недели Сиб.фм.

Дистанционная необразованность

Фото с сайта pixabay.com

В понедельник, 6 апреля, ученики многих школ Новосибирской области попытались вернуться к занятиям после вынужденных каникул, связанных с коронавирусом. Сами учебные заведения оставались на карантине. Возобновить обучение решили дистанционно. Однако электронная система передачи и получения информации явно не была готова к такому режиму. Родители массово жаловались на сбои. Зарегистрироваться в системе, дать домашние задания, проверить их, как правило, было невозможно. После недели странного процесса власти региона приняли решение открыть школы в районах области с понедельника, 13 апреля. Естественно, с соблюдением всех санитарных правил. Ученикам крупных населённых пунктов повезло меньше – в Новосибирске, Кольцово, Оби и ещё ряде городов удалённое мучение пока решили продолжить.

Сиди дома

Фото мвд.рф

Во вторник, 7 апреля, оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что новосибирцев начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции. Согласно постановлению региональных властей жители должны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров от других людей, а выходить из дома только по работе или в случае крайней бытовой необходимости. Сумма штрафов за нарушение правил варьируется от 1 до 30 тысяч рублей. Правом выписывать протоколы помимо полиции наделили ряд структур исполнительной власти. Применение новой нормы началось без промедления. Уже на следующий день правоохранительные органы отчитались о первых наказанных нарушиетлях.

Путин, половцы и печенеги

Фото с официального сайта президента России

В среду, 8 апреля, президент Путин провёл совещание с главами регионов о ситуации с распространением коронавируса. Вступительное слово главы государства показали все федеральные каналы. Речь фактически стала третьим за последние три недели обращением президента к нации. Полный текст выступления опубликован на Сиб.фм. Среди основных решений можно выделить введение надбавок медицинским работникам за работу с больными коронавирусом, введение годичной отсрочки на уплату долгов по налогам для бизнеса, предоставление главам регионов права самим принимать решение о смягчении или ужесточении карантинного режима, изменение правил оформления пособий по безработице.

При этом Владимир Путин по традиции использовал ряд выражений, которые мгновенно превратились в мемы. В частности, президент сказал: «Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем». Другие яркие высказывания главы государства – в материале Сиб.фм.

Небесное покровительство

Фото Владимира Барсука

В четверг, 9 апреля, новосибирские священники совершили необычный крестный ход для защиты региона от коронавируса. Они поднялись в небо с чудотворной иконой Иверской Божьей Матери и пролетели над областным центром, вознося молитвы к небу. Для полёта был использован самолёт ТВС-2МС-Н, разработанный новосибирским СибНИА им. Чаплыгина. За штурвалом находился директор научно-исследовательского института, заслуженный лётчик-испытатель, депутат городского совета Новосибирска Владимир Барсук. Он рассказал Сиб.фм, что инициатива о проведении воздушного крестного хода исходила от представителей церкви. И в текущей ситуации СибНИА приняло решение пойти навстречу священнослужителям.

Всё о коронавирусе

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

В пятницу, 10 апреля, на официальной странице правительства Новосибирской области в социальной сети «ВКонтакте» главный инфекционист региона Лариса Позднякова ответила на вопросы жителей о коронавирусе. Она рассказала об эффективности медицинских масок, дала прогноз по дальнейшему развитию пандемии и объяснила, какая температура может быть признаком заболевания. Полную видеоверсию онлайна можно посмотреть на Сиб.фм.

Рабочая неделя

Фото правительства Новосибирской области

В субботу, 11 апреля, правительство региона опубликовало постановление о смягчении режима самоизоляции в Новосибирской области. В списке отраслей, которым разрешено возобновить работу с 13 апреля, более полутора десятков пунктов. В частности, имеют право открыться парикмахерские, СТО, автосалоны, почтовые отделения. В то же время введено и одно существенное ограничение – весенний сезон охоты в этом году решили отменить.

Дорога к храму

Фото Александра Литвинова

В воскресенье, 12 апреля, в России православные верующие праздновали Вербное воскресенье. Ранее патриарх Кирилл, санитарные службы, региональные власти призывали верующих по возможности отказаться от посещения храмов, чтобы не создавать благоприятные условия для распространения вирусов. Однако, как минимум в Новосибирске, вера оказалась сильнее страха. Прихожане с самого утра потянулись в церкви, чтобы освятить веточки вербы и отметить один из важнейших праздников. Не сложно представить, что будет происходить в церквях ровно через неделю, когда православные будут отмечать главный праздник в году – Светлое Воскресение Христово.

Такими были самые заметные события с 6 по 12 апреля. Чем запомнятся следующие семь дней – расскажем в воскресенье в Итогах недели Сиб.фм.