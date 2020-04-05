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Россиянин выпал из окна 15-го этажа, а потом его наказали за нарушение самоизоляции

сегодня 19:02

Скришот из видео "Подъём"

Житель Москвы повис на карнизе 15-го этажа во время попытки сфотографироваться; его спасли полицейские, а потом составили административный протокол.

На москвича составили административный протокол за нарушение режима всеобщей самоизоляции. Как сообщает издание "Подъём", перед этим мужчина едва не выпал из окна 15-го этажа. Инцидент произошёл на улице Рождественской сегодня, 12 апреля. Очевидцы засняли происшествие на видео — на кадрах видно, как мужчину в течение нескольких минут пытаются удержать за руки.

Как сообщает издание, спустя 15 минут в квартиру зашли сотрудники полиции и спасли мужчину. Позже выяснилось, что он находился не дома — москвич пришёл в гости к своей знакомой, а из окна едва не выпал во время попытки сделать селфи.

Обоих участников домашней вечеринки доставили в отдел полиции, где составили административный протокол. Теперь нарушителям грозит крупный штраф за несоблюдение режима всеобщей изоляции — сейчас он составляет от 15 до 40 тысяч рублей.

Напомним, 10 апреля жителя Новосибирска оштрафовали за нарушение самоизоляции после прогулки с собакой.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Москва
коронавирус

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