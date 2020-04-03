"Солнышко, нажми кнопочку": двухлетняя девочка расплакалась в салоне заблокированного авто в Новосибирске - видео

сегодня 11:44 Поделиться

ФОТО PIXABAY.COM, видео МАСС Новосибирск из группы отряда в социальной сети "ВКонтакте"

Двухлетняя девочка оказалась заблокирована в салоне авто в Новосибирске; вызволить ребёнка помогли спасатели МАСС.

Видео спасательной операции по вызволению ребёнка из заблокированного салона машины опубликовали спасатели МАСС Новосибирск на странице отряда в соцсети "ВКонтакте". Всё время рядом со специалистами находились родители девочки, которые пытались успокоить плачущую малышку.

Как сообщили спасатели, инцидент произошёл вечером 11 апреля.

"Поступила информация, что на улице Вознесенской в Кировском районе города во дворе дома заблокировался салон автомобиля. В машине находится маленький ребёнок. По указанному адресу выехал экипаж спасателей МАСС", — отмечается в сводке



Спасатели оперативно прибыли на место и разблокировали салон автомобиля. Девочка 2018 года рождения была передана родителям.

p>Как видно на кадрах, ребёнок находился на водительском сидении. Девочка плакала и через заблокированные двери явно не слышала призывы мамы и папы, которые пытались её успокоить.

"Не плачь, солнышко, нажми вон ту кнопочку", — говорила мама малышки.

Спасатели МАСС в очередной раз призвали родителей не оставлять детей одних в автомобиле и не забывать ключи в замке зажигания.

"В случае, если сработала сигнализация и двери автомобиля заблокировались, не теряйте время и вызывайте специалистов. Объясните точное место парковки автомобиля и пока спасатели едут, поговорите с ребёнком через стекло. Постарайтесь успокоить малыша, отвлечь его. Не паникуйте сами", — объяснили спасатели.

Напомним, 3 апреля спасатели вызволили из гаража мужчину, который 5 дней звал на помощь.