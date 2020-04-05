Светильник из гримёрки балерины Майи Плисецкой выставили на продажу: артефакт присвоил себе её врач

сегодня 23:05 Поделиться

Коллаж Сиб.фм

Мануальный терапевт знаменитой советской балерины когда-то унёс из Большого театра её светильник; теперь его внук решил заработать на нём денег.

Житель Москвы Борис продаёт светильник, который находился в гримёрке советской балерины Майи Плисецкой. Как стало известно корреспонденту Сиб.фм, продавец — внук мануального терапевта, который работал с артисткой. Несколько лет назад, когда в Большом театре была реконструкция, он вынес из гримёрки разные вещи, среди которых оказался антикварный светильник.







Борис заявляет, что его дедушка удачно "передислоцировал" старинную утварь, когда в театре начались перемены. Мужчине светильник не пригодился, и он решил его продать. За вещь, которая когда-то служила Майе Плисецкой, мужчина просит 70 тысяч рублей.

Майа Плисецкая — прима-балерина Большого театра СССР в 1948-1990 годах. На сцене играла в десятках постановок. Среди них "Ромео и Джульетта", "Лебединое озеро", "Жизель" и другие. Имела звание Народной артистки СССР, полный кавалер ордена "За заслуги перед отечеством". Майа Плисецкая считается одной из самых успешных балерин 20-го века. Скончалась 2 мая 2015 года в возрасте 89 лет.

Напомним, в прошлом году в Новосибирске выставили на продажу утерянное панно "Рождение Оби".