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«У неё предынсультное состояние было»: концертный директор Булановой рассказал о состоянии певицы

сегодня 17:38

Фото из Instagram Татьяны Булановой

Татьяна Буланова попала в больницу в Санкт-Петербурге; у артистки подозревали инсульт.

Концертный директор попавшей в реанимацию певицы Татьяны Булановой Константин Сергеев рассказал о состоянии артистки. Сейчас певица в реанимации, но ей уже лучше сообщает ТАСС.

«Она находится в реанимации, состояние стабильное. Ей стало лучше. Она под наблюдением врачей. У нее предынсультное состояние было. Она пришла сделать МРТ, в итоге ее оставили в больнице», — рассказал Сергеев.

По словам концертного директора, Буланова поддерживает с ним связь, а 13 апреля врачи смогут назвать дату выписки певицы.

Татьяна Буланова была госпитализирована в научно-исследовательском центре имени В. А. Алмазова 11 апреля. У нее диагностировали подозрение на инсульт. По данным СМИ, певица находится в сознании.

Позднее Татьяна Буланова сама сообщила, что чувствует себя «уже хорошо».

Напомним, певицу госпитализировали в одну из клиник Санкт-Петербурга 11 апреля.

Автор:
Олеся Сметанникова

Теги

Буланова
инсульт

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