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Учёные изучают вероятность использования COVID-19 как биологического оружия

сегодня 17:57

Фото Pixabay.com

Иранские учёные проводят исследования, чтобы выяснить, мог ли коронавирус быть оружием биологической войны; выводы пока не готовы озвучить.

Иран изучает вероятность того, что новый коронавирус COVID-19 был использован как средство биологической войны, сообщил начальник управления здравоохранения генштаба Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Хасан Арагизаде в интервью агентству Mehr.

"Все страны сейчас изучают этот вопрос, чтобы проследить вероятность биологической войны, скрывающейся за этой ситуацией (распространением коронавируса – ред.)", — заявил Арагизаде.

Он добавил, что в настоящий момент иранские ученые проводят исследования, чтобы выяснить, могло ли распространение нового коронавируса быть средством биологической войны. Однако, по его словам, чтобы прийти к выводам по этому вопросу, "необходимо больше времени и усилий".

По последним данным число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 71 тысячу, скончались 4474 человека.

Напомним, по данным на 12 апреля в мире зафиксировано более 1,7 миллиона случаев заболевания коронавирусом, более 100 тысяч человек скончались.

Автор:
Олеся Сметанникова

Теги

коронавирус
ученые

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