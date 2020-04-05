Удрали в одних пижамах: момент побега пациентов психбольницы в Иркутске попал на видео

сегодня 12:57 Поделиться

Фото и видео из группы ДТП 38RUS Иркутск в социальной сети "ВКонтакте"

Камеры видеонаблюдения, установленные в психиатрической больнице Иркутска, запечатлели момент побега пациентов; медучреждение они покинули в пижамах и сандалиях.

Шестеро пациентов иркутской психиатрической больницы сбежали из лечебницы. Сообщение о побеге поступило ночью 12 апреля.

Момент побега мужчин зафиксировали камеры видеонаблюдения — на них видно, как один из беглецов удерживает сотрудницу больницы, а другой забирает ключи у медработника.

Удерживая женщину, они продвигаются к выходу из больницы, а потом оставляют её у входной двери. Испуганна медицинская сестра в ужасе садится на кушетку.

Как ранее сообщали иркутские СМИ, сбежавшие пациенты, предположительно, были признаны невменяемыми и находились в стационаре после совершения тяжких преступлений.

Сейчас на поиски беглецов, возраст которых от 18 до 28 лет, ориентированы все правоохранители области.

Напомним, ранее ГУ МВД Иркутской области опубликовало ориентировку сбежавших пациентов психбольницы.