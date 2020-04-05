В белой рубашке и тапочках: премьер-министр Японии снялся в клипе в поддержку самоизоляции

сегодня 16:33 Поделиться

Кадр из видео

Власти Японии необычным способом призвали граждан страны соблюдать режим самоизоляции; премьер-министр Японии вместе со своей собакой снялся в домашнем клипе.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ опубликовал у себя в Twitter клип в поддержку режима самоизоляции. В музыкальном ролике политик запечатлен в домашней обстановке: он гладит собаку, пьет чай, сидя в кресле в домашних тапочках и белой рубашке, читает книгу и смотрит телевизор

На второй половине экрана в это время популярный японский певец Гэн Хосино исполняет, тоже сидя дома, песню Uchi de odorou, которая переводится как «Потанцуем дома».

«С друзьями не встретиться. Не пойти с ними выпить. Но благодаря этим нашим действиям мы спасаем множество жизней», — написал политик под роликом в соцсетях.

Он также призвал всех жителей страны соблюдать режим самоизоляции.

По данным на утро 12 апреля в Японии зафиксировано более 6,9 тысяч случаев заражения коронавирусом. 132 пациента скончались, 714 вылечились.

С 5 апреля в стране действует режим чрезвычайного положения. Из-за пандемии перенесли Олимпиаду-2020, которая должна была пройти в Токио.

Напомним, число заболевших коронавирусом в России по данным на 12 апреля превысило 15 тысяч.