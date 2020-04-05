В школу 13 апреля: полный список районов Новосибирской области, где закончилось дистанционное обучение

сегодня 09:38 Поделиться

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С понедельника, 13 апреля, школьники нескольких населённых пунктов Новосибирской области вернутся за парты; публикуем список районов, где режим дистанционного обучения больше не действует.

С 13 апреля школьники Новосибирской области вернутся в обычный режим обучения и сядут за парты. Однако это будет касаться не всех территорий.

В число населённых пунктов, где продолжается дистанционное образование с нахождением дома вошли:

г. Новосибирск

г. Бердск

г. Искитим

г. Обь

р.п. Кольцово

При этом очное обучение возобновится в сельской местности. Однако и тут есть нюанс — это действует только для населённых пунктов, где живёт меньше 23 тысяч человек.

Вот полный список районов области, в городах и сёлах которых с 13 апреля будут учиться школьники:

Баганский район

Барабинский район

Болотнинский район

Венгеровский район

Доволенский район

Здвинский район

Искитимский район

Карасукский район

Каргатский район

Колыванский район

Коченевский район

Кочковский район

Краснозерский район

Куйбышевский район

Купинский район

Кыштовский район

Маслянинский район

Мошковский район

Новосибирский район

Ордынский район

Северный район

Сузунский район

Татарский район

Тогучинский район

Убинский район

Усть-Таркский район

Чановский район

Черепановский район

Чистоозерный район

Чулымский район

Напомним, 11 апреля губернатор Андрей Травников подписал постановление, согласно которому возобновить работу могут парикмахерские, салоны красоты и десятки других предприятий.