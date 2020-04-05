В школу 13 апреля: полный список районов Новосибирской области, где закончилось дистанционное обучение
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С понедельника, 13 апреля, школьники нескольких населённых пунктов Новосибирской области вернутся за парты; публикуем список районов, где режим дистанционного обучения больше не действует.
С 13 апреля школьники Новосибирской области вернутся в обычный режим обучения и сядут за парты. Однако это будет касаться не всех территорий.
В число населённых пунктов, где продолжается дистанционное образование с нахождением дома вошли:
При этом очное обучение возобновится в сельской местности. Однако и тут есть нюанс — это действует только для населённых пунктов, где живёт меньше 23 тысяч человек.
Вот полный список районов области, в городах и сёлах которых с 13 апреля будут учиться школьники:
Напомним, 11 апреля губернатор Андрей Травников подписал постановление, согласно которому возобновить работу могут парикмахерские, салоны красоты и десятки других предприятий.
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