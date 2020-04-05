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В школу 13 апреля: полный список районов Новосибирской области, где закончилось дистанционное обучение

сегодня 09:38

ФОТО PIXABAY.COM

С понедельника, 13 апреля, школьники нескольких населённых пунктов Новосибирской области вернутся за парты; публикуем список районов, где режим дистанционного обучения больше не действует.

С 13 апреля школьники Новосибирской области вернутся в обычный режим обучения и сядут за парты. Однако это будет касаться не всех территорий.

В число населённых пунктов, где продолжается дистанционное образование с нахождением дома вошли:

  • г. Новосибирск
  • г. Бердск
  • г. Искитим
  • г. Обь
  • р.п. Кольцово

При этом очное обучение возобновится в сельской местности. Однако и тут есть нюанс — это действует только для населённых пунктов, где живёт меньше 23 тысяч человек.

Вот полный список районов области, в городах и сёлах которых с 13 апреля будут учиться школьники:

  • Баганский район
  • Барабинский район
  • Болотнинский район
  • Венгеровский район
  • Доволенский район
  • Здвинский район
  • Искитимский район
  • Карасукский район
  • Каргатский район
  • Колыванский район
  • Коченевский район
  • Кочковский район
  • Краснозерский район
  • Куйбышевский район
  • Купинский район
  • Кыштовский район
  • Маслянинский район
  • Мошковский район
  • Новосибирский район
  • Ордынский район
  • Северный район
  • Сузунский район
  • Татарский район
  • Тогучинский район
  • Убинский район
  • Усть-Таркский район
  • Чановский район
  • Черепановский район
  • Чистоозерный район
  • Чулымский район

Напомним, 11 апреля губернатор Андрей Травников подписал постановление, согласно которому возобновить работу могут парикмахерские, салоны красоты и десятки других предприятий.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
Новосибирск

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