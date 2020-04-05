В тяжёлом состоянии: водителя грузовика из Москвы госпитализировали с коронавирусом в Новосибирске

сегодня 10:04 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Среди пациентов инфекционной больницы в Новосибирске с выявленным коронавирусом оказался житель другого региона; оперштаб сообщил, как заражённый мужчина оказался в Сибири.

Десять новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Новосибирске на утро 12 апреля. Среди заболевших — водитель грузовика, ехавший из Москвы, об этом сообщили в оперативном штабе.

"Иногородний водитель грузовика ехал из Москвы. В Новосибирске он почувствовал себя плохо, на скорой помощи был госпитализирован в инфекционную больницу в тяжёлом состоянии", — говорится в сообщении штаба.

Ещё семь пациентов заразились из-за контактов с инфицированными, выявленными раньше. Два человека никуда не выезжали и с ранее выявленными пациентами не контактировали.

Круг контактов всех новых заражённых контактов определён, медицинское наблюдение за всеми установлено.

Напомним, всего коронавирус в регионе подтверждён у 38 человек.