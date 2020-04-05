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Вербное воскресенье: можно ли пойти в храм в Новосибирске во время режима самоизоляции

сегодня 08:07

ФОТО СИБ.ФМ

Сегодня, 12 апреля, православные отмечают Вербное воскресенье; в этот день принято идти в храмы для освящения букетиков вербы.

Большой православный праздник отмечают сегодня верующие. По традиции в Вербное воскресенье многие идут в храмы, чтобы освятить букетики вербы. Однако в 2020 году посещение церквей может быть небезопасным из-за распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, на территории большинства субъектов России, в том числе и в Новосибирской области, действует режим самоизоляции для граждан.

Накануне губернатор региона Андрей Травников, комментируя возможность посещения верующими храмов в Вербное воскресенье и на Пасху, отметил, что никаких препятствий в этом плане чиниться не будет. В тоже время глава области напомнил об опасности большого скопления людей при коронавирусе.

«Если же вы, несмотря на все наши предупреждения, имеете желание посетить храмы, то это необходимо сделать с соблюдением всех санитарных противоэпидемиологических норм», – призвал Травников.

По традиции за неделю до Пасхи, накануне страстной недели отмечается Вербное воскресенье. Этот праздник напоминает о евангельских событиях, предшествующих крестному страданию Христа – его путь местные жители застилали пальмовыми ветками. Однако в России и других странах с умеренным климатом их заменяют вербами. Обычай освящать пальмы был введен Церковью ещё в IV веке.

Сразу за Вербным воскресеньем начинается Страстная седмица. В течение всей недели верующие наводят порядок в доме. По традиции с четверга до субботы женщины проводили время у печи: пекли пасхальные куличи, красили яйца и жарили мясо.

Напомним, 9 апреля священники пролетели с иконами над Новосибирском — они молились о защите города от коронавируса.

Автор:
Маргарита Мастеркова

Теги

Новосибирск
вербное воскресенье

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